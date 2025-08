Fossano, i funerali di Alessandra Balocco: l’addio alla manager

A Fossano è il giorno dell'ultimo saluto per Alessandra Balocco, scomparsa lunedì 4 agosto all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. Nel comune è stato proclamato il lutto cittadino e le bandiere sono scese a mezz’asta davanti allo stabilimento del gruppo dolciario. Ieri, nel sontuoso palazzo Daviso, numerosi cittadini hanno partecipato in silenzio alla camera ardente, portando ricordi, abbracci, lacrime e parole sussurrate fino alla recita del rosario in Duomo. I funerali, fissati per le 16 nella concattedrale, sono stati organizzati in forma riservata: una cerimonia senza foto o riprese, scelta condivisa con la diocesi per tutelare il dolore della famiglia.