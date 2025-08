Morta Alessandra Balocco, gruppo in lutto per la scomparsa della Ad

Era entrata nell'azienda di famiglia nel 1990 succedendo al fratello prematuramente morto nella carica di amministratore delegato. Il sindaco di Fossano ha indetto lutto cittadino per il giorno del funerale: "Sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Città di Fossano e del nostro territorio", ha scritto il primo cittadino sui social