Balocco, l'azienda nelle mani di Marco e Diletta: chi sono

Sono tutti under 30 gli eredi della storica azienda dolciaria di Fossano. Si sono svolti oggi i funerali di Alessandra Balocco che aveva preso in mano le redini dell’impresa di famiglia, scomparsa per una malattia a distanza di tre anni dalla morte del fratello Alberto, colpito nel 2022 da un fulmine durante un’escursione in montagna. Ora il gruppo alimentare del cuneese passa nelle mani della quarta generazione.

Gli eredi Entrano a far parte dell'azienda dolciaria i figli di Alberto e di Alessandra Balocco. Si tratta di Diletta Balocco, 28 anni, e Marco Costamagna, 27 anni. Entrambi giovani, entrambi laureati alla Bocconi e con esperienze maturare in multinazionali. Insieme nel Consiglio di amministrazione, in cui siedono anche il marito di Alessandra, Ruggero Costamagna, la madre Assunta Pinto e il direttore di stabilimento Gianfranco Bessone.