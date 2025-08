Simula suono sirene per superare traffico nel Napoletano: denunciato

A Giugliano in Campania, un 34enne ha simulato il suono di una sirena delle forze dell’ordine per superare il traffico, collegando il cellulare a delle casse. I carabinieri, insospettiti, lo hanno inseguito e fermato. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Nel tentativo di farsi largo nel traffico, un 34enne ha pensato di simulare il suono della sirena delle forze dell’ordine collegando il cellulare a delle casse. Ma incolonnati tra le altre vetture c’erano anche i carabinieri , che si sono subito accorti che quel suono non proveniva da un mezzo di emergenza. È quanto accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano. L'uomo, fermato dopo un breve inseguimento, è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Scoperto e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Secondo quanto ricostruito, l’auto con a bordo l’uomo e altri quattro amici sfrecciava tra le vetture in coda riproducendo un suono assordante, simile a quello delle sirene delle forze dell’ordine. Insospettiti, i carabinieri della sezione radiomobile si sono lanciati all’inseguimento e hanno fermato il veicolo. Quando si sono avvicinati allo sportello, hanno scoperto che il suono proveniva direttamente dall’abitacolo: non da un dispositivo di emergenza, ma dallo stereo collegato al cellulare tramite casse. Per il 34enne è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.