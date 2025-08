Novara, ragazzo di 18 anni morto nel lago d'Orta

Un 18enne è morto nel pomeriggio del 2 agosto dopo un tuffo nel lago d'Orta, a Pettenasco. Sarebbe stato colpito da un malore in acqua. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto i carabinieri e l’elisoccorso del 118

Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 2 agosto nel Novarese. Un giovane di 18 anni, residente a Novara, è morto nel lago d'Orta a Pettenasco, nella parte di Cusio in provincia di Novara. Erano circa le 18 quando il giovane, di origine nigeriana, si è tuffato nelle acque del lago, e sarebbe stato colpito da un malore. Alcuni bagnanti presenti hanno dato subito l’allarme. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Borgomanero e i carabinieri della stazione di Orta San Giulio.