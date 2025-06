Adda, 40enne annega nel fiume nel Milanese: recuperato il corpo

Un uomo di 40 anni, di origine romena, è stato trovato senza vita nel fiume Adda nel tardo pomeriggio di oggi, nel tratto compreso tra Trezzo e Vaprio d'Adda, in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era con un gruppo di amici e aveva deciso di fare un bagno ma è finito sott'acqua, probabilmente per un malore. L'allarme era scattato attorno alle 16. Le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio. Il corpo è stato poi individuato e recuperato a circa 15 metri di distanza dalla sponda di Vaprio e a una profondità di circa cinque metri.