In Veneto un caso autoctono di febbre Dengue

Il paziente non ha storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica. La diagnosi è stata fatta dall'Unità operativa di Malattie Infettive e Tropicali dell'Azienda Ulss 8 Berica. Il virus non si trasmette tra umani

Un caso autocno di febbre di Dengue, malattia virale trasmessa dalle zanzare più comuni (specie Aedis) è stato diagnosticato in Veneto in un 53enne residente a Brendola, nel vicentino. Lo comunica la Direzione Prevenzione sanità della Regione. La diagnosi è stata fatta dall'Unità operativa di Malattie Infettive e Tropicali dell'Azienda Ulss 8 Berica. Il paziente non ha storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica.