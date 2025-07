Venezia, la denuncia per razzismo di una studentessa sfrattata. VIDEO

È diventato virale il video-denuncia pubblicato da una studentessa universitaria fuori sede a Venezia. La ragazza racconta di essere stata cacciata all’improvviso dall’appartamento in cui abitava e pesantemente insultata con epiteti discriminatori come “Terrona di m…”. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e ha sollevato una forte ondata di indignazione sui social e nel mondo accademico.

Il supporto da parte dei sindacati

Il video ha superato il mezzo milione di visualizzazioni in poche ore, raccogliendo migliaia di messaggi di solidarietà. Anche l’Università Ca’ Foscari di Venezia è intervenuta con una nota ufficiale per esprimere vicinanza alla studentessa e condannare ogni forma di discriminazione: “Siamo al fianco della nostra studentessa. Episodi del genere non devono accadere, né a Venezia né altrove. La nostra comunità è aperta, inclusiva e non tollera razzismo o abusi”.

Il caso ha innescato anche una riflessione più ampia sul caro-affitti e sul problema degli alloggi per studenti fuori sede, spesso costretti a vivere in condizioni precarie o in nero. Il sindacato studentesco ha chiesto un intervento urgente del Comune e della Regione per monitorare gli affitti irregolari e garantire tutele adeguate agli studenti.