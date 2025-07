Morto a Ibiza Michele Noschese, noto come dj Godzi: aveva 35 anni

Il dj e producer napoletano Michele Noschese, in arte Godzi, è morto a Ibiza. Aveva 35 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella notte tra venerdì e sabato sull’isola delle Baleari, dove viveva da anni. Le cause del decesso sono ancora da chiarire: le autorità locali stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’artista. A dare la notizia sono state diverse pagine social legate al mondo della musica elettronica e techno, subito seguite da centinaia di messaggi di cordoglio arrivati da amici, colleghi e fan che hanno testimoniato l’impatto umano e musicale che l'artista aveva lasciato nel circuito internazionale.

Ad Ibiza il suo rifugio creativo

Laureato in Economia, Michele Noschese aveva scelto di abbandonare una carriera nel calcio - era arrivato fino alla Serie A svizzera - per seguire la passione per la musica. Ibiza era diventata il suo rifugio creativo, il luogo in cui coltivare una visione sonora personale e riconoscibile. Il suo stile raffinato e la capacità di coinvolgere il pubblico lo avevano portato a esibirsi nei club più noti d’Europa e degli Stati Uniti, da Londra a Barcellona, da Parigi a New York.