Inchiesta urbanistica Milano, Schlein blinda Sala

Spunta anche un "contratto" del 28 giugno 2024, tra l'allora presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e un architetto con una società in Svizzera, per uno "scambio di informazioni riservate" finalizzato "alla valutazione di opportunità di collaborazione su vari progetti", nelle centinaia di pagine di atti dell' inchiesta milanese , con 74 indagati, tra cui il sindaco Giuseppe Sala, che sta mettendo in difficoltà Palazzo Marino. La Procura di Milano indaga su una presunta "degenerazione della gestione urbanistica" nel capoluogo lombardo da parte dell'amministrazione comunale, i cui "uffici piuttosto che presidio di tutela dell'interesse pubblico" sarebbero stati "asserviti alle utilità di una cerchia ristretta ed elitaria". Sono stati chiesti gli arresti domiciliari per l’imprenditore Manfredi Catella e per l'assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, ed è stato chiesto il carcere per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, presidente e vice della disciolta Commissione per il paesaggio, oltre che per Federico Pella e Andrea Bezziccheri. Dopo gli interrogatori preventivi previsti per il 23 luglio, si esprimerà il gip Mattia Fiorentini chiamato a decidere se accogliere o meno, o rimodulare, le sei richieste di misura cautelare proposte. Intanto il sindaco Sala lunedì sarà in aula per riferire. Il Pd "è al suo fianco" e "continua a sostenere il lavoro che l'amministrazione farà nei prossimi due anni", ha affermato la segretaria dem, Elly Schlein, blindando così il nome del primo cittadino.

Un "sistema fatto di pressioni"

Dal punto di vista probatorio, i pm Petruzzella, Filippini e Clerici, con l'aggiunta Tiziana Siciliano, sono convinti anche di aver trovato un "sistema" fatto di "pressioni" e tangenti "mascherate" con consulenze per un totale di quasi 4 milioni di euro. Le analisi, inoltre, sono ripartite ora con il sequestro di documenti, su decine di interventi immobiliari, e di dispositivi e telefoni, tra cui quello dell'assessore Giancarlo Tancredi. Lui è pronto a difendersi il 23 luglio, davanti al gip, dal rischio dei domiciliari, ma anche a fare a breve un passo indietro. "Sono fiducioso... non per l'amministrazione, ma per i partner che ci stiamo trascinando dietro. L'urbanistica l'hanno sempre fatta loro, da 20 anni. Adesso noi li stiamo convincendo a farla un po' meglio", diceva in una chat del 4 agosto 2024 Marinoni, per il quale la procura ha chiesto il carcere. Dialogava con Federico Pella, manager della J+S con parole "emblematiche", secondo i pm, perché in quel periodo "il programma strategico dei Nodi", ossia un piano di "speculazione" nelle aree esterne verso l'hinterland, "era da tempo avviato" e "volgeva alle battute conclusive della consegna dei masterplan e PPP", ossia il partenariato pubblico-privato. Tuttavia, "si addensavano le ombre dei dubbi sollevati da alcuni dirigenti e funzionari del Comune, che avevano riserve sulle eccessive altezze e volumetrie e su altri aspetti di quei progetti".

Il ruolo di Marinoni e Pella

Negli atti c'è anche una chat di un anno e mezzo prima nella quale Marinoni mostrava tutta la sua gioia a Pella per aver ottenuto il patrocinio di Palazzo Marino, su "proposta" di Sala e Tancredi, su quel dossier sui "Nodi". Il 13 gennaio 2023 scriveva: "Oggi mi hanno mandato il patrocinio del Comune per lo studio sugli svincoli ... inizio con i miei amici di Lugano a trovare gli sponsor per finanziare lo studio". E il primo luglio 2024, sempre a Pella: "Ho riparlato con Tancredi sui nodi (...) poi incontrerò anche Bardelli (ex assessore alla Casa, ndr) su questo argomento. Vorrei proporgli se su ogni nodo riusciamo a collocare 100mila metri quadri di edilizia". Lo stesso Marinoni, figura centrale nella maxi inchiesta, "almeno dal 2017", come emerge dai messaggi, viaggiava all'estero con un architetto con base a Lugano, Paolo Colombo, anche lui indagato, "alla ricerca di Nodi da studiare urbanisticamente, individuando luoghi e rintracciando soggetti interessati a concludere accordi e a cui vendere i masterplan" per "avviare massicce speculazioni edilizie". Per i pm, "impressiona l'analogia con la vicenda milanese".