Meteo, torna il caldo africano. Le città da bollino giallo e arancione

E ancora, anche al Sud l’anticiclone africano resta saldo al timone. Si prevede quindi un “ampio soleggiamento” per tutta la mattina, mentre potrebbero sbucare un po’ di nubi in Calabria e in Sicilia a partire dal pomeriggio, in entrambi i casi nelle zone interne. Non scenderà però la pioggia. A Napoli e a Bari le temperature saliranno fino a 33°C, a Palermo fino a 31°C.