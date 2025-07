Sparatoria a Marotta, l'omicida: "Non volevo far male ai bimbi"

Il litigio con la cognata per il chiasso che proveniva dalla festa tra bambini e vecchie ruggini familiari hanno spinto Sandro Spingardi, 71 anni, a prendere la pistola e a sparare. "Mai avrei voluto far del male ai bambini", ha ripetuto in caserma l'uomo dopo avere ucciso la cognata e ferito gravemente la figlia della donna. La notte scorsa in una zona rurale di Marotta di Mondolfo (Pesaro-Urbino), pistola in pugno, Spingardi ha colpito mortalmente alla testa Gruselda Nuno Gomez, boliviana di 44 anni, e poi sparato contro Kenia Nuno Gomez, 28 anni, ferendola al volto e all'addome. Le due donne, con altre mamme e cinque bambini, che frequentano la stessa scuola materna, stavano festeggiando. Risate e musica che hanno infastidito Spingardi, che da qualche tempo aveva lasciato proprio quel casolare, dove viveva con la cognata, vedova di suo fratello, per spostarsi in una roulotte parcheggiata nel cortile prospicente.