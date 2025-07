Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati

Le proteste sono state avanzate da numerose sigle sindacali, fra cui Flai Trasporti e Servizi. Indetto – oltre allo sciopero nazionale appena citato – anche quello interregionale che riguarda il personale Aviation services dell’aeroporto di Venezia. Anche quest’ultimo durerà 24 ore. In sciopero anche il personale navigante di EasyJet, per 24 ore dalle 00.00 alle 23.59 del 10 luglio.

Mobilitazioni a Milano, Napoli, Cagliari

Si aggiunge inoltre la mobilitazione di Ost Cub Trasporti, che riguarda il personale autisti di Sea Aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Si fermeranno dalle 00.01 alle 23.59 di domani. E ancora: la stessa sigla sindacale (insieme ad altre, consultabili qui) prevede lo stop del personale Swissport Italia nell’aeroporto di Linate (per 24 ore, sempre il 10 luglio) e quello del personale Romeo Gestioni, in appalto all’aeroporto di Napoli Capodichino. Si fermano anche i lavoratori di Sogaersecurity all’aeroporto di Cagliari, per quattro ore: dalle 13.00 alle 17.00. È invece prevista una mobilitazione per il personale Gesap dell’aeroporto di Palermo per venerdì 11 luglio.