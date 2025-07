Femminicidio Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello

Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Milano rigettando la richiesta presentata dalla difesa di Impagnatiello, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano. I giudici hanno ritenuto “irrilevanti" le motivazioni "ai fini di una valutazione della ammissibilità dell'invio dell'imputato al programma di giustizia riparativa”, si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei

No al programma di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Milano rigettando la richiesta presentata dalla difesa dell'imputato, condannato anche in secondo grado all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano. I giudici hanno ritenuto “irrilevanti" le motivazioni "ai fini di una valutazione della ammissibilità dell'invio dell'imputato al programma di giustizia riparativa”, si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei. Impagnatiello è stato condannato per omicidio aggravato, reato di interruzione di gravidanza senza consenso e occultamento aggravato di cadavere.