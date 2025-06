Sentenza Impagnatiello, noi traditi o confortati dalle regole

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronterà temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Oggi parliamo del caso Giulia Tramontano, della conferma dell’ergastolo nei confronti del compagno, con esclusione dell’aggravante della premeditazione e del codice che regola le pene, poggiandosi su basi che a volte possiamo non capire