Villa Pamphilj, i pm di Roma ascolteranno i familiari di Kaufmann

I precedenti penali: violenza domestica e aggressioni

Gli inquirenti vogliono ricostruire i precedenti penali di Kaufmann, arrestato cinque volte negli Usa per violenza domestica e aggressioni. L'uomo avrebbe già scontato 120 giorni di carcere. Nella rogatoria si chiede di effettuare verifiche sul passaporto utilizzato dallo statunitense, intestato a Rexal Ford, l'alias che utilizzava anche per accreditarsi come regista cinematografico. Kaufmann, arrestato in Grecia, è ora indagato e dovrebbe essere trasferito in Italia nei prossimi giorni, entro il 10 di luglio.