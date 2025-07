Una serata speciale per Elly Schlein e la compagna Paola Belloni, che si sono scatenate al concerto di Bruce Springsteen a Milano. La coppia, grande appassionata di musica, si è goduta lo spettacolo del Boss che ha cantato e suonato per tre ore allo stadio San Siro. Nessuno scatto è finito sui social ma Belloni ha commentato l’evento con una storia su Instagram: “Bruce ha cantato, ballato, urlato per tre ore di fila. Steve, operato quattro giorni fa di appendicite ha suonato e saltato con lui. 150 anni in due… E io, 36 anni, sto abbracciata al Voltaren perché ero sottopalco”.