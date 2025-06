Villa Pamphilj, si indaga per truffa legata a film di Francis Kaufmann

Si uole capire se il finanziamento tramite tax credit da oltre 800 mila euro è stato solo deliberato o effettivamente elargito e a chi. Una tranche di indagine in cui Kaufmann potrebbe addirittura comparire come parte lesa di un una truffa o tentata truffa ai danni dello Stato

Potrebbe aprirsi un nuovo fronte di indagine nell'ambito del caso di Villa Pamphili che vede indagato Francis Kaufmann per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Gli inquirenti effettueranno verifiche, dopo l'acquisizione di atti presso il Mic, sulla vicenda relativa al finanziamento tramite tax credit da oltre 800mila euro per la realizzazione del film 'Stelle della Notte' mai distribuito. Chi indaga vuole capire se quel denaro è stato solo deliberato o effettivamente elargito e a chi. Una tranche di indagine ancora in fase embrionale e in cui Kaufmann potrebbe addirittura comparire come parte lesa di un una truffa o tentata truffa ai danni dello Stato.