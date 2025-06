Fuga di gas nel Milanese, fuoriuscita di mercaptano a Basiano

La causa dell’odore: una perdita di mercaptano

Secondo quanto emerso dai rilievi tecnici effettuati nel corso della mattinata, la perdita non sarebbe riconducibile a metano, ma ad una fuoriuscita di mercaptano, una sostanza dall’odore particolarmente pungente utilizzata come additivo nei gas combustibili per renderne percepibile l’eventuale dispersione. L’origine dell’emissione è stata localizzata in una cabina di decompressione situata in via Alfieri, nel comune di Basiano. Le autorità competenti, tra cui la Prefettura e l’Arpa Lombardia, sono state immediatamente informate e hanno avviato il monitoraggio della zona interessata, nell’area della Martesana. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica del terreno contaminato.