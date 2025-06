Hotel Milano Scala chiude senza preavviso, a casa 30 dipendenti

Nei giorni scorsi non hanno potuto prendere servizio, a causa di una serrata unilaterale disposta senza alcun confronto preventivo con il sindacato. “Che la situazione non fosse rosea era noto, ma non sembrava così allarmante”, spiegano i sindacati. “Abbiamo contattato nelle scorse settimane la Prefettura e il Comune, ma siamo stati lasciati soli” spiega al Corriere della Sera Alessandro Ingrosso, operatore della Fisascat Cisl di Milano.

Fisascat Cisl: "Sono lasciati in un limbo”

“Abbiamo appreso che l’azienda intenderebbe ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per la sospensione temporanea dei dipendenti, tutti regolarmente assunti con diverse mansioni, con successivo licenziamento al termine del periodo di copertura” continua il sindacalista. “È una scelta che respingiamo, perché non coerente con una chiusura definitiva dell’attività e dunque inadeguata a garantire le tutele previste dalla normativa in casi come questo” osserva Ingrosso. “Se si procedesse adesso ai licenziamenti i lavoratori potrebbero ricorrere alla Naspi e poi essere ricollocati nel settore ricettivo, così invece sono lasciati in un limbo”.