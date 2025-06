Bari, esami Erasmus non registrati: laureata deve ridare 8 esami

La ragazza, dopo 16 anni dal periodo di studi in Spagna, è ora in fase di specializzazione e ha avviato quindi la carriera medica. Si era rivolta al Tar, ma il consiglio di Stato - cui ha fatto appello l'ateneo barese - ha ribaltato la sentenza del tribunale di primo grado

Il peggiore incubo degli studenti universitari è diventato realtà per una laureata dell’Università di Bari che dovrà ridare, dopo 16 anni, 8 esami che aveva svolto in Erasmus, perché non sarebbero stati correttamente registrati dall’ateneo spagnolo. Lo riporta il Messaggero. La scoperta è avvenuta quando ormai la studentessa era in fase di specializzazione e aveva già avviato la professione medica.