Femminicidio-suicidio Cene, decisi funerali congiunti per i coniugi

Prevista per oggi l’autopsia sui corpi dei due coniugi. La donna sarebbe stata colpita da due dei sette colpi esplosi dalla pistola semiautomatica calibro 22 legalmente detenuta dal marito: sei colpi sarebbero stati sparati contro di lei, l’ultimo invece Rubens Bertocchi l’ha rivolto verso se stesso. Poco prima, l’uomo aveva mandato un messaggio a un conoscente lasciando intendere quanto accaduto ascolta articolo

Proseguono le indagini per il femminicidio-suicidio avvenuto il 5 giugno a Cene, in val Seriana. Elena Belloli, 52 anni, è stata uccisa dal marito Rubens Bertocchi, di due anni più grande, mentre si trovava in soggiorno. È stata colpita con almeno due dei sette proiettili esplosi da una pistola semiautomatica calibro 22: probabilmente sei dei quali contro la donna e l’ultimo, poco dopo, contro sé stesso. Sette sono infatti i bossoli ritrovati dai carabinieri di Clusone nell'abitazione di via Fanti dove la coppia viveva con i due figli di 11 e 20 anni che fortunatamente al momento della tragedia non erano in casa. A chiarire però come è morta Elena Belloli sarà l’autopsia, fissata per questa mattina, sui corpi di entrambi i coniugi: da un accertamento esterno, la donna aveva almeno due ferite al petto, l’uomo una sola sempre al petto. L'esame sarà eseguito all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le salme sono state portate dopo i rilievi dei carabinieri

Il messaggio all’amico prima del suicidio Rubens Bertocchi, 54 anni, era un ex commerciante di generi alimentari e adesso lavorava come portinaio di un palazzo a Bergamo. L’arma del delitto, una pistola calibro 22 per uso sportivo, era regolarmente detenuta: con questa ha prima ucciso la moglie e poi, dopo aver inviato un messaggio ad un amico in cui lasciava intendere quanto accaduto, si è tolto la vita. "L'ho uccisa e ora mi sparo": questo il senso del testo mandato al conoscente della coppia, conosciuto per via delle frequentazioni a scuola e al catechismo dei rispettivi figli. Nel messaggio Bertocchi avrebbe fatto riferimenti alla scoperta di un rapporto extraconiugale della moglie, anche se al momento gli inquirenti non avrebbero trovato conferma a questo aspetto e non è escluso che si sia trattato di una convinzione sbagliata del marito. Leggi anche Bergamo, chi erano marito e moglie del femminicidio-suicidio

La telefonata del figlio A dare l’allarme è stato il figlio più grande della coppia. Il ragazzo, appena 20enne, rientrando a casa intorno alle 16,30 non riesce ad aprire la porta e inizia a preoccuparsi. Anche le finestre sono chiuse e per questo chiede l’intervento dei vigili del fuoco. Come racconta il Corriere della Sera, il giovane mentre usciva di casa intorno alle 13 aveva incrociato il padre invece stava rientrando. Poi, intorno alle 15, una telefonata alla madre: l’ultima conversazione prima che il padre la uccidesse. Leggi anche Bergamo, uccide la moglie con la pistola e poi si toglie la vita