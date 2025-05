Sciopero della sanità privata 22 maggio: a rischio visite ed esami

Le ragioni dell’agitazione

I motivi dello sciopero sono da ricercare nel mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Più di 200 mila lavoratori in tutta Italia operanti nel settore, come infermieri, OSS, fisioterapisti, tecnici sanitari e personale amministrativo, aspettano un adeguamento salariale e normativo che riconosca la loro professionalità e il ruolo svolto nel garantire cure essenziali, spesso con risorse inferiori rispetto ai colleghi del sistema pubblico. Oltre al rinnovo, “chiediamo regole chiare e vincolanti per l'accreditamento: chi riceve fondi pubblici deve garantire salari dignitosi, il rispetto dei diritti e dotazioni organiche adeguate, esattamente come avviene nella sanità pubblica. Tutte le Regioni facciano la loro parte e inseriscano questi criteri come obbligo per mantenere gli accreditamenti e la Conferenza delle Regioni intervenga in modo deciso per imporre il vincolo, congiuntamente al ministero della Salute per fermare la corsa al ribasso dei costi che le aziende esercitano sulla pelle viva delle lavoratrici e dei lavoratori. Non permetteremo che il diritto al contratto resti ostaggio di logiche economiche che scaricano il rischio d'impresa sui lavoratori e sulla collettività. Chiederemo inoltre agli Ispettorati Territoriali del Lavoro di avviare verifiche sul rispetto dei contratti collettivi nelle strutture accreditate, sulle condizioni di lavoro e sull’impiego corretto delle qualifiche professionali. È una battaglia di civiltà per chi lavora, ma anche per garantire ai cittadini la qualità dei servizi di cura e assistenza”, hanno dichiarato in una nota i segretari nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Barbara Francavilla, Roberto Chierchia e Ciro Chietti.