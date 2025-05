L' Esercito italiano festeggia a Bari i suoi 164 anni

Per festeggiare l’importante traguardo, l’Esercito Italiano ha scelto Bari dove è stato allestito il "Villaggio Esercito" davanti al palazzo del Governo in Piazza Libertà. Fino al 4 maggio è possibile partecipare alle celebrazioni per il 164° anniversario della sua costituzione, in un evento che rafforza il legame tra la Forza Armata e la popolazione, mostrando da vicino il lavoro e l'impegno dell'Esercito Italiano a favore della Nazione, ma anche dando la possibilità di sperimentare le attività legate al mondo militare come il percorso di military fitness e l'arrampicata su parete di roccia artificiale e usare il simulatore di volo. In mostra anche mezzi e materiali dell'Esercito come il laboratorio mobile Cbrn, Chimico, biologico, radiologico e nucleare, droni e sistemi di targeting.