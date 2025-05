Saluto romano ad Acca Larentia, chiesto processo per 31

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Quella commemorazione per gli inquirenti rifletteva "la liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista". Il procedimento venne aperto alcuni giorni dopo l'adunata in una strada non lontana da via Tuscolana.