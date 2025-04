Milano, saluto romano a corteo per Ramelli, "Bella ciao" in lontananza

In via Paladini è passato il corteo per il 50esimo anniversario della morte del giovane del Fronte della gioventù, ucciso da esponenti di Avanguardia operaia. In occasione della manifestazione il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha proposto l'idea di una via intitolata a tutti i giovani uccisi dal terrorismo, accogliendo l'approvazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa

La proposta del sindaco Sala

In occasione della manifestazione il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha proposto l'idea di una via intitolata a tutti i giovani uccisi dal terrorismo, accogliendo l'approvazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Credo sarebbe una buona cosa intitolare una piazza o una via ai giovani milanesi vittime del terrorismo efferato di quegli anni", è stata la proposta del primo cittadino, convinto che questo "non sia il momento di aumentare le tensioni, ma di abbassare i toni e di ricordare solo quel periodo". Secondo La Russa, presente alla manifestazione per Ramelli, "le storie singole sono diverse, ma se una piazza vuole accomunare dei giovani che hanno perso la vita in un momento tragico della nostra storia sono favorevole". Per la seconda carica dello Stato, "il punto principale è che finalmente quest'anno Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi", consigliere provinciale dell'Msi ucciso nello stesso giorno 49 anni fa da Prima Linea e ricordato al pari dello studente del Fronte della Gioventù, siano entrati "in una dimensione diversa". La cosa più importante, ha proseguito La Russa, "è che non ci sia più violenza. L'intento è offrire a tutti gli italiani un segnale di concordia, di pace e pacificazione e soprattutto di amore. Oggi diciamo no a qualsiasi tipo di violenza".