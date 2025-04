Scuola, minuto di silenzio "obbligatorio" per la morte del Papa

Le critiche

Commenta così il presidente di Aduc Vincenzo Donvito Maxia: “Da alcune notizie che ci sono pervenute, purtroppo è accaduto quanto non avremmo voluto accadesse: obbligo con nessuna possibilità di non ottemperarvi. Questo nella scuola dove si può essere esentati dall'ora di religione cattolica”. Su questa vicenda è intervenuta anche l’Unione degli atei e degli agnostici che ha aggiunto: “Il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, anche se il calendario scolastico era terminato in quasi tutte le classi non portò all'interruzione delle lezioni per il minuto di silenzio. Le scuole si fermarono simbolicamente per l'omicidio di Giulia Cecchettin, anche in assenza del lutto nazionale. Ma ci si trovava di fronte a una giovane uscita dalla scuola da pochi anni e il minuto di silenzio era esteso a tutte le donne vittime di violenza. Un caso ben diverso dalla morte naturale, considerata l'età, di un capo religioso”. La circolare ministeriale che sottoscriveva la volontà di dedicare un minuto di silenzio al Pontefice in aula, prevedeva anche che sabato, giorno delle esequie, si verificasse “l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale, lo svolgimento di tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza”.