Scuola, circolare di Valditara su compiti a casa e verifiche in classe

Stop alle troppe verifiche nello stesso giorno e a compiti inseriti all'ultimo dai docenti nel registro elettronico: è quanto prevede una circolare a firma del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara inviata ai dirigenti scolastici. L’avviso, che ha come oggetto "Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa", mira a diminuire il carico di lavoro e il conseguente senso di stress a cui sono sottoposti gli studenti, sottolineando che questa sorta di “coordinamento” tra insegnanti è volto ad evitare il rischio di “concentrare le attività di verifica in classe e quelle personali di studio pomeridiano in un'unica giornata. In questo modo, si può garantire una più equilibrata distribuzione delle verifiche durante la settimana, evitando che i carichi di lavoro per gli studenti siano troppo condensati e gravosi, nonché assicurare una migliore organizzazione del tempo da dedicare allo svolgimento dei compiti pomeridiani, soprattutto in concomitanza con giornate festive".