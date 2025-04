Blackout, cosa fare in caso di interruzione dell'energia elettrica

Prima di tutto mantenere la calma, evitare l'uso di candele specialmente in presenza di bambini o animali domestici. Preservare la carica del cellulare e scollegare gli elettrodomestici per evitare sovraccarichi di corrente elettrica

Si sta normalizzando la situazione dopo il blackout che ieri ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune zone dalla Francia. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente aeroporti e sistemi ferroviari, oltre ai numerosi disagi relativi al mancato funzionamento delle linee telefoniche. Enormi i disagi e le preoccupazione dei cittadini. Ma cosa si deve fare in caso di blackout? Ecco i consigli elaborati dall'Unione nazionale consumatori.

Mantenere la calma, tenere a portata di mano torce

Prima di tutto mantenere la calma e accertarsi dell'estensione del problema: verificare se il blackout riguarda solo la propria abitazione o l'intero quartiere prima di contattare il servizio elettrico. Avere sempre pronte torce a batteria o ricaricabili: evitare l'uso di candele per prevenire rischi di incendio, specialmente in presenza di bambini o animali domestici. Preservare la carica del cellulare: utilizzare lo smartphone solo per comunicazioni essenziali e attivare la modalità risparmio energetico. Mantenere il frigorifero chiuso: limitare al minimo l'apertura per conservare il freddo più a lungo (può mantenere la temperatura per circa 4 ore se non aperto).