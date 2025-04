Pasqua 2025, cosa fare a Milano: gli eventi da non perdere

La città lombarda in questo periodo offre un ampio ventaglio di eventi e attrazioni, sia per chi ama l’arte e la cultura, sia per chi vuole godersi la tradizione e i sapori della cucina regionale

In Piazza Sant’Angelo, torna a Pasquetta la tradizionale Fiera dell’Angelo, con il suo colorato mercato floreale e le bancarelle di artigianato e gastronomia. Oltre alla possibilità di acquistare piante e fiori primaverili, la fiera offre anche prodotti tipici lombardi, come formaggi artigianali e salumi locali.

Milano è sempre un crocevia di cultura e creatività, pronte a rifiorire in questo periodo. Anche a Pasqua e Pasquetta, la città ospita numerosi eventi culturali e artistici. Tra le mostre più attese spicca quella dedicata a Felice Casorati a Palazzo Reale, un’opportunità unica per scoprire le opere del maestro del ‘900. Sempre a Palazzo Reale, una retrospettiva su Chaïm Soutine permette di approfondire il lavoro dell’artista espressionista.

Attività per bambini durante la Pasqua

La città offre una varietà di attività pensate per coinvolgere i più piccoli in esperienze divertenti ed educative. Per esempio la domenica di Pasqua è l’ultimo giorno dello, spettacolo “Avventura tra le stelle: Alla ricerca del Coniglio Pasquale” al Civico Planetario di Milano. Rivolto a bambini dai 6 anni in su, l’evento offre un’affascinante caccia al tesoro tra costellazioni e pianeti per scoprire il nascondiglio del Coniglio Pasquale.

Pasqua al Castello Sforzesco

Anche il Castello Sforzesco si prepara a festeggiare la Pasqua con una serie di eventi per famiglie. Il 20 aprile, il castello ospiterà laboratori didattici pensati per coinvolgere i più piccoli nella scoperta della storia e dell’arte. I bambini potranno partecipare a attività artistiche, come la decorazione di uova e la creazione di piccoli oggetti ispirati alle tradizioni pasquali.

Grande Caccia all’Uovo al Mulino di Chiaravalle

Un evento per famiglie, dedicato ai più piccoli, che a Pasquetta potranno divertirsi a cercare le uova nel giardino del mulino storico, accompagnati da giochi e animazioni. Durante la giornata saranno organizzati anche laboratori creativi e spettacoli di burattini per rendere l’esperienza ancora più magica.