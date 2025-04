Le mostre d'arte e i musei gratis a Milano da non perdere ad aprile

L’appuntamento di questo mese a Milano per le domeniche al museo è fissato per il 6 aprile, quando l’ingresso ai musei statali sarà gratuito. Inoltre, si può fare visita libera al Castello Sforzesco con ingresso gratuito anche nelle corti oltre che ai musei.

Le mostre da visitare

Gli appassionati d’arte in visita a Milano potranno viaggiare tra arte contemporanea e arte classica. Tra le principali esposizioni quella di maggior richiamo, potrebbe essere, The World of Banksy, una grande esposizione interattiva dedicata al misterioso artista britannico presso Spazio Varesina 204 fino al 29 giugno. La mostra è progettata per rendere il messaggio dell’artista accessibile a un pubblico più ampio, specialmente nelle città dove la sua arte non è ancora apparsa. Gli amanti dell’arte di tutta Europa possono ora godersi l’arte di strada di Banksy in un unico luogo, esplorando temi come guerra, imperialismo, pace, individualismo, avidità, povertà, capitalismo, consumismo e ipocrisia.

Vincent Van Gogh. L’arlesiana, fino all’11 maggio a Palazzo Citterio

A Palazzo Citterio, spazio della Grande Brera riaperto al pubblico lo scorso 7 dicembre, fino all’11 maggio 2025 è aperta la mostra L'Arlesiana (Ritratto di M.me Ginoux), dipinto da Vincent Van Gogh nel 1890, proveniente dalla GNAMC – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Il capolavoro del maestro olandese inaugura il nuovo ciclo di esposizioni dal titolo L’Ospite che vedrà Palazzo Citterio ricevere opere particolarmente significative della storia dell’arte, in prestito temporaneo da prestigiosi musei e istituzioni.

Yukinori Yanagi

Fino al 27 luglio, il Pirelli HangarBicocca di Milano ospita la prima grande antologica europea dedicata a Yukinori Yanagi, artista giapponese tra i più influenti del mondo contemporaneo, celebre per la sua capacità di trasformare simboli rigidi in forme organiche, aprendo nuovi percorsi di lettura, realizzando installazioni dal grande impatto visivo per affrontare temi storici di rilevanza politica e culturale e di sviluppare riflessioni sul rapporto tra identità, spazio e trasformazione sociale.