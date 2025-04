Maltempo, allerta al Nord. Danni e strade chiuse in Piemonte e VdA

Tre persone sono state evacuate dalle loro case per due frane nel Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio comunale di Villadossola e di Beura Cardezza. Nella stessa zona, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza due persone di nazionalità olandese, rimaste isolate nella borgata di Anzuno. Problemi alla circolazione ferroviaria, sospesa sulla linea Domodossola-Milano tra Premosello-Chiovenda e Domodossola. Chiusa la tratta per la Svizzera anche tra Varzo e Domodossola.

Frane e strade chiuse in Valle d’Aosta

Cadute di massi sono state segnalate in Valle d’Aosta, dove con ordinanze comunali e regionali è stata disposta in via precauzionale la chiusura - dalle 21 del 16 aprile alle 7 del 17 aprile - delle strade regionali numero 43 e 44 della Valle del Lys, la 1 di Perloz e la 2 per Champorcher, la 47 per Cogne (dal bivio di Ozein), la regionale 23 per Valsavarenche, la regionale 24 di Rhêmes e la regionale 30 per Ollomont da Frissonière a Chez Collet. Cadute di massi sono state segnalate in alcune località in Valle d'Aosta per il maltempo, così come l'esondazione di alcuni torrenti secondari.

Le previsioni

Previste piogge torrenziali sull'Alto Piemonte, ma per il 17 aprile è stata diramata l'allerta rossa anche su altre zone. Ancora piogge in vista anche in Lombardia, in Liguria - dove si segnala allerta gialla con burrasche e rischio temporali forti nella notte - e in Valle d'Aosta, con allerta arancione e rischio valanghe indicato a livello 4 su una scala che arriva fino a 5. In VdA previste "nevicate tra 1.500 e 2.000 metri" e "vento forte in montagna, specie nelle ore notturne e presso il Piemonte". Giovedì 18 aprile a questo si aggiungerà un profondo ciclone sul Mar Ligure, con venti molto forti che causeranno mareggiate e piogge. Continuerà a piovere forte al Nordovest, ma anche sull'Alta Toscana, dove è già attiva una allerta arancione per mareggiate e vento forte su isole e la costa maremmana. Già oggi è stata interrotta per un masso pericolante la statale 65 della Futa a Vaglia, vicino a Firenze. Allerta arancione da domani in Emilia-Romagna per vento di burrasca nella zona costiera e mare molto mosso al largo.