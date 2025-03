Immagini Buongiorno 8 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

L'8 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della donna. Nella stessa data ricorrono anche altri eventi, come l'anniversario della nascita del cantautore romano Antonello Venditti e quella del giornalista sportivo, recentemente scomparso, Bruno Pizzul. Era l'8 marzo 1971 quando si tenne il primo "incontro del secolo" tra Joe Frazier e Muhammad Ali. Ecco tutti gli eventi da ricordare per questa giornata ascolta articolo

Ogni anno l'8 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della donna. Istituita per rimarcare l'importanza della lotta per i diritti e l'emancipazione femminili, la ricorrenza punta non solo a ricordare le conquiste sociali, economiche, politiche, ma anche a riportare l'attenzione sui temi dell'uguaglianza di genere, dei diritti riproduttivi, delle discriminazioni e delle violenze contro le donne. Nella data odierna si celebra anche l'anniversario della nascita del cantautore Antonello Venditti e quella del giornalista sportivo, recentemente scomparso all'età di 86 anni, Bruno Pizzul. Era l'8 marzo del 1965 quando il primo contingente di 3.500 Marines iniziò le operazioni di sbarco sulla costa del Vietnam del sud, dando il via alla guerra del Vietnam, ed era la stessa data del 1971 quando Joe Frazier sconfisse Muhammad Ali nel primo di tre incontri memorabili. Ecco tutti gli eventi da ricordare per questa data.

La Giornata internazionale della donna La Giornata internazionale della donna, che cade ogni anno l'8 marzo, celebra l'importanza della lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione. La ricorrenza punta non solo a ricordare le conquiste sociali, economiche, politiche, ma anche a riportare l'attenzione sui temi dell'uguaglianza di genere, dei diritti riproduttivi, delle discriminazioni e delle violenze contro le donne. L'origine della Giornata affonda le sue radici nei movimenti femministi per i diritti delle donne nel Novecento. Nel 1908, negli Stati Uniti, il Partito Socialista iniziò a promuovere una giornata dedicata ai diritti delle donne, mentre lo sciopero delle camiciaie a New York richiamava l'attenzione sulle condizioni delle lavoratrici. Nel 1910, la Conferenza internazionale della donna a Copenaghen propose l'istituzione di una giornata internazionale per le donne. La scelta dell'8 marzo come data per celebrare la ricorrenza è legata a una serie di eventi storici. Il primo è la manifestazione delle donne russe a San Pietroburgo nel 1917, che protestavano per "pane e pace" durante la Rivoluzione di Febbraio. L'evento, risalente al 23 febbraio secondo il calendario giuliano (corrispondente all'8 marzo nel calendario gregoriano), segnò un momento cruciale per le lotte femminili e politiche in Russia. Secondo altre ricostruzioni, a dare origine alla ricorrenza fu invece l'incendio divampato all'interno di una fabbrica di New York nel 1908, nel quale morirono 129 operaie. Nel 1914, la Giornata internazionale della donna fu celebrata per la prima volta l'8 marzo. Successivamente, nel 1921, la seconda Conferenza internazionale delle donne comuniste fissò l'8 marzo come Giornata Internazionale dell'operaia, estendendo la celebrazione a tutte le donne. La data che fu poi ufficialmente fissata dall'Onu nel 1977 e riconosciuta a livello mondiale come la Giornata internazionale della donna. I nati del giorno L'8 marzo ricorre anche l'anniversario della nascita dell'attore, comico e cabarettista veronese Walter Chiari (8 marzo 1924) e quella del giornalista sportivo, recentemente scomparso all'età di 86 anni, Bruno Pizzul (8 marzo 1938). L'8 marzo sono nati anche l'imprenditore e politico spagnolo, Florentino Pérez (8 marzo 1947) e il cantautore romano, “padre” di indimenticabili brani come Notte prima degli esami e Amici mai, Antonello Venditti (8 marzo 1949).

Accadde oggi Oltre alla Giornata internazionale della donna, l'8 marzo ricorrono anche altri anniversari ed eventi. Primo in ordine cronologico, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza della Siria nel 1920 e quello della morte nel 1935 dell'indimenticabile Hachiko, il cane giapponese divenuto poi protagonista di un film, celebre in tutto il mondo per la sua fedeltà e lealtà. Era l'8 marzo 1961 quando Max Conrad circumnavigò la Terra in otto giorni, 18 ore e 49 minuti, stabilendo un nuovo record. E il 1964 quando Mario Napoli, nel corso della campagna di scavi ad Elea-Velia, scoprì la “Porta Rosa”, il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia. Easattamente un anno dopo, il primo contingente di 3.500 Marines iniziò le operazioni di sbarco sulla costa del Vietnam del sud, dando il via alla guerra del Vietnam. Nella stessa data, nel 1971, ci fu il primo “incontro del secolo” tra Joe Frazier e Muhammad Ali, nel quale Frazier trionfò difendendo il titolo mondiale dei pesi massimi. Tre anni dopo esatti, nel 1974, fu inaugurato l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. E nel 2014, si verificò la scomparsa dai radar del volo Malaysia Airlines 370 diretto da Kuala Lumpur a Pechino, con a bordo 239 persone. L'8 marzo 2021 il giudice del Tribunale Supremo Federale del Brasile, Edson Fachin, annullò tutti i quattro processi in cui l'attuale presidente del Paese, Luiz Inácio Lula da Silva, era imputato, ripristinandone i diritti politici.