Sciopero generale 8 marzo, i settori a rischio: dai treni alla scuola

Dai trasporti a salute e istruzione, sono diversi i settori coinvolti nello sciopero generale indetto per sabato 8 marzo. La protesta di 24 ore, proclamata dai sindacati Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Cub, Usi-Cit e Flc Cgil, cade in concomitanza con le celebrazioni in tutta Italia per la Giornata internazionale dei diritti delle donne .

Treni, aerei, Tpl

A incrociare le braccia sono i lavoratori delle principali aziende del trasporto ferroviario nazionale e locale, come Trenitalia, Italo e Trenord. La circolazione potrebbe subire rallentamenti o cancellazioni dalle 21:00 di oggi 7 marzo fino alle 21:00 di domani. Nella giornata di sabato sono in ogni caso previste due fasce di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Possibili disagi potrebbero verificarsi negli aeroporti per lo stop del personale aereo proclamato da Usi-Cit per l’intera giornata di sabato. Più blanda si prospetta la mobilitazione del trasporto pubblico locale (Tpl) nelle grandi città. A Milano la circolazione di tram, bus e metro gestite da Atm non dovrebbe subire interruzioni significative al pari di Roma, Napoli e Torino. A Genova il personale di Amt aderirà allo sciopero con una sospensione dell'attività dalle 21:00 dell'8 marzo alle 5:00 del 9 marzo.

Sanità e istruzione

Oltre ai trasporti, lo sciopero dell’8 marzo coinvolge anche il settore della sanità. Saranno tuttavia garantite le prestazioni essenziali all’interno dei pronto soccorso così come nei reparti di degenza, chirurgia d’urgenza, terapia intensiva e rianimazione. Possibili rallentamenti o sospensioni potrebbero riguardare invece le visite non urgenti o programmate. In vista dello sciopero per la Festa della Donna, Flc Cgil ha incluso il personale di scuola, università, ricerca, Alta formazione artistica e musicale (Afam) e della formazione professionale. Per la sigla sindacale l'obiettivo della mobilitazione è di "sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diseguaglianze di genere e a promuovere i diritti delle donne nel contesto lavorativo e sociale".

Riduzioni ed esclusioni

Come evidenzia il portale PerlaPa, dallo sciopero sono esclusi i settori del trasporto passeggeri e della sanità pubblica della Regione Sardegna. Mentre per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la protesta di sabato sarà di 6 ore, dalle 8:00 alle 14:00.