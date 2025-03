Violenza sulle donne, Ddl con reato di femminicidio arriva in Cdm

Alla vigilia dell'8 marzo, Giorgia Meloni e la sua squadra esaminano il testo che dovrebbe introdurre nel codice penale il delitto di femminicidio, distinguendolo così dall'omicidio. Al momento sono previste solamente le aggravanti del vincolo matrimoniale o di parentela. Tra le novità anche un potenziamento dell'obbligo di distanza minima dai luoghi frequentati dalle vittime per i responsabili di violenza nei loro confronti ascolta articolo

Il governo prepara una stretta sui reati legati alla violenza di genere. In Consiglio dei ministri arriva oggi, 7 marzo, un disegno di legge che prevede l’introduzione del delitto di femminicidio nell’ordinamento italiano, che diventerebbe quindi una fattispecie autonoma rispetto all’omicidio, insieme ad "ad altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime". La riunione, convocata per le 17, si tiene simbolicamente alla vigilia dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna. A quanto si apprende, il provvedimento - un nuovo passo verso la nascita di un Testo Unico contro le violenze di genere - verrà presentato dai ministeri di Giustizia, Interno, Famiglia e Riforme istituzionali.

Il nuovo reato di femminicidio Il ddl, secondo quanto trapelato, andrà dunque a modificare il codice penale: al momento sono previste aggravanti per l’omicidio di una donna solamente se il responsabile è legato alla vittima dal matrimonio o da un rapporto di parentela. La nascita del reato di femminicidio non terrebbe invece conto di vincoli di vario tipo tra vittima e omicida. Ddl antiviolenza sulle donne, le novità Nel testo rientrebbe anche un potenziamento delle comunicazioni informative sui propri diritti alle parti offese. Secondo quanto anticipato da Il Sole 24 Ore, ci sarebbe anche l’obbligo di audizione da parte del pm (e non della polizia giudiziaria) della vittima di violenza di genere, su sua richiesta. Si introduce poi un altro obbligo a carico delle procure, che dovranno sentire il parere delle vittime (seppur non vincolante) sulle eventuali richieste di patteggiamento per i reati del cosiddetto Codice rosso, che vanno dallo stalking allo stupro. Previsto poi il rafforzamento di alcuni elementi di carattere repressivo, a partire dall’ampliamento degli arresti domiciliari per i colpevoli di violenza. Leggi anche 8 marzo, 78% delle donne teme di subire violenza da partner o famiglia