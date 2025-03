Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il giornalismo italiano ha detto addio a Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo. La prima partita commentata risale al 1969: lo scontro Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia. A pochi giorni di distanza scomparsa anche la celebre attrice Eleonora Giorgi, da tempo malata. Il suo esordio nel cinema è stato nel film “Roma” del 1972.

Tra i fatti di cronaca, il crollo in Puglia di una palazzina di cinque piani, che sarebbe implosa per il cedimento di un pilastro centrale. Estratta viva dopo oltre 24 ore sotto le macerie, una donna di 74 anni.

Nuovi guai per la figlia di Wanna Marchi: Stefania Nobile e Davide Lacerenza , il suo ex compagno, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf perché avrebbero procurato escort e droga ad una serie di clienti facoltosi del locale milanese di proprietà dell’uomo. Notizie dall’estero. In Francia, dopo la condanna a 20 anni per gli stupri aggravati contro l'ex moglie Gisèle, Dominique Pelicot ha ricevuto una nuova denuncia.

In Brasile, a San Paolo, in occasione delle festività di Carnevale, un gruppo di agenti di polizia ha indossato un equipaggiamento particolare e ha arrestato un uomo sospettato di aver rubato dei telefoni. Curioso anche il look con cui si è presentato a bordocampo Segundo Castillo, tecnico della squadra ecuadoriana BarcelonaSporting Club,durante la Coppa Libertadores di calcio.

Ha fatto il giro dei social il controverso video “Trump Gaza” , generato dall’intelligenza artificiale, che immagina il futuro della Striscia di Gaza dopo le dichiarazioni di Donald Trump di un progetto per renderla la “ Riviera del Medio Oriente ”. L’ideatore ha dichiarato che il contenuto è stato pubblicato senza il suo consenso.

Infine, una curiosità per gli appassionati dei mattoncini più celebri di sempre: uno dei più famosi monumenti italiani è protagonista di un nuovo set Lego Architecture da 1880 pezzi, recentemente lanciato sul mercato.

