Immagini Buongiorno 6 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

La storia di Gabriel Garcia Marquez Gabriel García Márquez (LA VITA DELLO SCRITTORE), nato il 6 marzo 1927 ad Aracataca, Colombia, è uno degli scrittori più influenti del XX secolo. Cresciuto in un piccolo villaggio, fu influenzato dalla cultura e dalla tradizione latinoamericana, che divenne centrale nella sua scrittura. Dopo aver studiato giornalismo, iniziò a lavorare come reporter e scrittore, affrontando temi politici e sociali. Nel 1967 pubblicò il suo capolavoro, Cent'anni di solitudine, che lo consacrò come uno dei principali esponenti del realismo magico. Questo romanzo, che narra la storia della famiglia Buendía, è uno dei più letti e tradotti della letteratura mondiale. Nel 1982, García Márquez vinse il Premio Nobel per la letteratura, riconoscendo il suo contributo unico alla narrativa. Oltre ai suoi romanzi, scrisse anche racconti, articoli e saggi. La sua vita e la sua opera furono profondamente segnate dagli eventi politici della Colombia e dell'America Latina. García Márquez morì il 17 aprile 2014, lasciando un'eredità letteraria che continua a influenzare scrittori e lettori di tutto il mondo. I nati del giorno Diverse personalità sono nate in questo giorno. Nel 1946 nacque David Gilmour, leggendario chitarrista e membro dei Pink Floyd. Un anno dopo, il 6 marzo 1947, nacque Dick Fosbury, l'atleta statunitense che ha rivoluzionato il salto in alto con la sua tecnica: il "Fosbury Flop”. Nel 1972, il 6 marzo vide anche la nascita di Shaquille O'Neal, uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi. Nel 1986 è nata la nota ballerina svedese Veera Kinnunen che ha vinto più titoli di danza di sempre.

Accadde oggi Il 6 marzo è una data che segna importanti eventi storici. Nel 1927, come detto, nacque Gabriel Garcia Marquez, a Aracataca, una piccola città situata nella Colombia. Insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1982 è stato uno degli scrittori più importanti del XX secolo, noto soprattutto per il suo romanzo "Cent'anni di solitudine", che ha contribuito a definire il realismo magico come stile letterario. Oltre 600 anni prima, nel 1475 nacque Michelangelo Buonarroti, lo straordinario scultore, pittore, architetto e poeta toscano la cui opera è riconosciuta universalmente come uno dei vertici assoluti dell'arte di tutti i tempi. Nel 1899, la Bayer registrò ufficialmente l'aspirina come marchio commerciale. Nel 1902 venne fondato il Real Madrid con il nome di "Madrid Football Club". Successivamente, nel 1920, ottenne il titolo di "Real" dal re Alfonso XIII, diventando "Real Madrid". Nel 1987, il traghetto Herald of Free Enterprise si capovolse poco fuori dal porto di Zeebrugge, in Belgio. L'incidente causò la morte di 193 persone, e fu una delle tragedie marittime più gravi della storia recente. Nel 2014 l'orbiter Cassini della Missione spaziale Cassini-Huygens effettua il centesimo fly-by di Titano, il più grande satellite naturale di Saturno

Santo del giorno Tra i vari santi che si celebrano oggi c'è anche Rosa da Viterbo che nacque nel 1233 proprio a Viterbo e morì nel 1251. Il contesto storico entro cui la giovane Santa opera vede l’Imperatore Federico II impegnato ad ottenere il controllo della sua città, a discapito dello Stato della Chiesa. I genitori di Rosa, Caterina e Giovanni, hanno modeste origini ed educano la bambina nell'amore e nel rispetto di Dio, seguendo gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi. Rosa professa apertamente la pace girando per le vie della città di Viterbo, con il Crocifisso e con altri segni di pietà. Questo suo modo di predicare divide gli animi dei cittadini, tanto che l'imperatore decide di bandirla insieme alla famiglia. Muore giovanissima, a 18 anni. Il processo di canonizzazione iniziò l'anno stesso della morte e fu poi ripreso nel 1457, ma non venne mai portato a termine: a tutt'oggi la canonizzazione non è ancora avvenuta, ma si cerca di finalizzarla durante il pontificato di papa Francesco.

