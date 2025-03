Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma Papa Francesco , che da giorni combatte contro una polmonite bilaterale. Nel corso della sua degenza, Bergoglio non ha smesso di lavorare, dando il via libera alla beatificazione dell’eroe Salvo D'Acquisto.

Guai per Francesco Roberti, indagato per corruzione insieme alla moglie. Non vanno meglio le cose per un membro della famiglia Berlusconi, a processo per calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nella vita privata.

Veniamo alla politica estera. Si sono concluse le elezioni federali tedesche, che hanno visto trionfare il leader del Cdu Friedrich Merz . 69 anni, sarà il prossimo cancelliere in Germania. Prima del voto ha fatto tre promesse: una stretta sui migranti, il rilancio economico della locomotiva industriale inceppata nella stagnazione e il recupero dell'autorevolezza di Berlino in Europa.

Dagli Stati Uniti, invece, Donald Trump, nel primo consiglio dei ministri della nuova amministrazione, ha detto che verranno annunciati a breve dazi ai Paesi dell'Unione europea “su auto e altre cose”.

Preoccupazione per la misteriosa malattia che ha causato la morte di almeno 53 persone in un paese africano. Secondo gli operatori sanitari, la diffusione dell’epidemia sarebbe stata causata da tre bambini che hanno ingerito un pipistrello, causando 431 casi e 53 morti, stando a quanto riportato dai dati del bollettino dell'Oms.

Cinema e televisione. Nelle sale italiane esordio con il botto per la commedia “ FolleMente ”, con 4.074.619 euro raccolti al botteghino in quattro giorni e un prospetto di oltre 10 milioni.

Hollywood, invece, dice addio a Michelle Trachtenberg , l'attrice di Gossip Girl e Buffy trovata tragicamente morta mercoledì 26 febbraio, nel suo appartamento vicino a Central Park a New York.

Una curiosità: è stato decretato il miglior bar del mondo nell’ambito del World's 100 Best Coffee Shops. SI tratta di una caffetteria nata nel 1997, che vanta anche una torrefazione in loco che tosta chicchi freschi ogni giorno.

