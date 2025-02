Chi è Friedrich Merz, leader Cdu che ha vinto le elezioni in Germania

Sul profilo di questo anziano leader esordiente esistono diverse riserve. Merz non ha mai ricoperto ruoli amministrativi. Non è stato ministro, né governatore, né sindaco. Stando al suo biografo Daniel Goffart, il leader cristiano-democratico non è portato per la ricerca dei compromessi, "e dovrà imparare", m sarà in grado di far bene, soprattutto in politica estera. Come avvocato ha lavorato a lungo all'estero, in particolare negli Stati Uniti d'America: "Trascorreva mesi lì, il resto in altri Paesi del mondo", ha sottolineato Goffart

Per approfondire: Ecco le probabili alleanze al prossimo Bundestag