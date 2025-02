Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ore di apprensione per Papa Francesco, ricoverato negli scorsi giorni a causa di una polmonite bilaterale. Le condizioni restano stabili, ma mentre si rincorrono voci su un possibile ritiro di Bergoglio, che durante la degenza ha incontrato Giorgia Meloni, proprio da Roma arriva una storia di malasanità . Protagonista un 35enne operato per errore, dopo che i medici avevano scambiato i vetrini della biopsia relativi ad una persona effettivamente malata, a cui non si sa se sia mai stato comunicato l’esito dei propri esami. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dopo la denuncia per lesioni gravi che ha sporto l’uomo coinvolto nella vicenda.

Guai in vista per la tiktoker Rita De Crescenzo , famosa per essere stata la principale 'animatrice' dei viaggi di pullman a Roccaraso , convocata a processo a Napoli. "Sono cose del mio passato, non fanno più parte della mia vita. Volete sporcarmi adesso che sto vivendo un momento bello", ha replicato sui social.

Non se la passa meglio il presidente di un noto club di Serie A, rinviato a giudizio dalla Procura di Roma per falso in bilancio. L'inchiesta si concentra su presunte plusvalenze fittizie.

Notizie dall’estero. Si sono conclusi dopo quattro ore e mezza i colloqui sull'Ucraina ( SPECIALE ) tra delegati statunitensi e russi. Il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, presente al tavolo, ha affermato che gli incontri "sono andati bene", e ha riferito che Russia e Usa cominceranno "a tempo debito" i negoziati sull'Ucraina.

Un treno passeggeri è deragliato dopo essersi scontrato con una famiglia di elefanti che attraversava i binari, provocando la morte di 6 esemplari.

Negli Stati Uniti sale alle stelle il prezzo di un alimento tradizionalmente accessibile e alcuni ristoranti hanno deciso di applicare un supplemento sui piatti che lo includono. Ma la domanda, al momento, resta stabile.

Apple ha presentato un nuovo prodotto che promette “potenti funzionalità ad un prezzo più accessibile”, come si legge sul comunicato ufficiale pubblicato dal colosso di Cupertino.

Lo spettacolo. Terminato il Festival di Sanremo ( SPECIALE ), vinto da Olly con la sua Balorda Nostalgia, seguito da Lucio Corsi con Volevo essere un duro e da L’albero delle noci di Brunori Sas, è boom di ascolti su Spotify. Anche per quei brani che non hanno raggiunto il podio.

Infine, il turismo. In vista della bella stagione ormai alle porte, TripAdvisor ha rilasciato la classifica delle spiagge più belle del mondo per il 2025.

