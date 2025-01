Roccaraso, la tiktoker Rita De Crescenzo: “Torno domenica"

Infine, l’influencer, lamentandosi dei prezzi alti dovuti all’invasione dei turisti, esorta il comune di Roccaraso a gestire meglio questo nuovo contesto: “Ho pagato un panino 14 euro e una bottiglia d’acqua 7 euro. Il sindaco dovrebbe impegnarsi a gestire meglio la situazione e migliorare l’organizzazione per accogliere i turisti”.

In seguito alle critiche ricevute, Rita De Crescenzo si è così difesa: “Non mi sento responsabile dei disagi, ho solo detto che Roccaraso è un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole. Non posso essere responsabile del comportamento degli altri. Ho pubblicato contenuti che hanno raggiunto un pubblico vastissimo, questo mi rende molto orgogliosa” – poi aggiunge – “Sono convinta che Roccaraso continuerà a essere una meta di grande richiamo. Tornerò domenica prossima e continuerò a raccontare Roccaraso. Vedrete che, grazie ai miei video, arriveranno a Roccaraso molte più persone di quelle dello scorso fine settimana, magari il doppio”.

Le misure stabilite per il prossimo weekend

"In circa ventimila a sciare sulle piste, altri 15mila in paese a passeggiare: questi sono numeri che registriamo, normalmente, ogni weekend di gennaio e febbraio e poi abbiamo centinaia di pullman non autorizzati che arrivano. Domenica, soprattutto dalla Campania, sono giunti 260 autobus che hanno portato altre 10-12mila persone: un vero e proprio assalto e la situazione è divenuta ingestibile", aveva spiegato all'Adnkronos il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, che ha subito richiesto un intervento da parte delle autorità preposte e un massiccio spiegamento di Forze dell'Ordine.

Durante un vertice urgente che si è tenuto ieri in Prefettura a L'Aquila, sindaci e Prefettura, per arginare questo fenomeno, hanno decretato che l’accesso sulla strada statale 17 per visitare il comprensorio dell’Alto Sangro sarà consentito ad un numero massimo di cento bus.