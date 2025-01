Abruzzo, Roccaraso paralizzata da 10mila turisti provenienti da Napoli

Introduzione

È caos nella località abruzzese di Roccaraso presa d'assalto nel week end da migliaia di turisti della neve. Rallentamenti e disagi per il traffico sulla strada statale dove 220 bus, provenienti da Napoli e dintorni, hanno trasportato circa 10mila turisti nel comune montano dove si trovano gli impianti dell'Aremogna. Una situazione caotica che ha spinto anche il sindaco della località in provincia dell'Aquila a chiedere lo stop ai bus non autorizzati. Il centro montano abruzzese, che conta meno di 1.500 residenti, nelle ultime settimane è diventato la meta per migliaia di turisti, costretti però a rimanere bloccati in auto