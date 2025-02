Pordenone, donna resta con la testa incastrata nel carrello spesa

Un incredibile quanto curioso incidente è accaduto nel primo pomeriggio del 14 febbraio a Sacile (Pordenone). Una donna, di 59 anni, titolare del negozio "NaturaSì", stava spostando alcuni prodotti in vendita con un carrello della spesa all'esterno dell'esercizio commerciale, quando è inciampata sul carrello stesso. Questo, per ragioni non ancora chiarite, si è bloccato improvvisamente lungo una discesa su un lato del negozio. La donna ha perso l'equilibrio, e per cause veramente particolari, è finita con la testa nelle maglie del carrello restando incastrata e ferita.