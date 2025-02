Palermo, cane scomparso trovato impiccato e scuoiato nelle Madonie

Orrore a Blufi, piccolo comune nel parco delle Madonie in provincia di Palermo. Nei giorni scorsi, la comunità era stata scossa dalla scomparsa di un cane di nome Brian. La notizia aveva suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che si erano mobilitati per le ricerche, sperando in un lieto fine. Purtroppo, il ritrovamento dell’animale ha rivelato una realtà ben più crudele di quanto si potesse immaginare. Brian è stato trovato senza vita, vittima di una violenza atroce. Il cane è stato legato per zampe e muso, percosso selvaggiamente fino ad essere scuoiato, e infine impiccato, subendo una morte lenta e dolorosa.