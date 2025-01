Aereo caduto in Corea, il cane Pudding continua a cercare il padrone

La bestiola viveva in un villaggio della contea di Yeonggwang, nella provincia di Jeolla Meridionale, con la vittima più anziana dell'incidente del 29 dicembre scorso. L'animale ha vagato in cerca del suo padrone senza nessun risultato, proprio come il celebre Hachiko

Il cagnolino Pudding ha aspettato invano per giorni il ritorno del suo padrone, morto nel disastro aereo avvenuto una settimana fa a Muan, in Corea del Sud. Una similitudine con il famoso Hachiko che aveva aspettato invano, fino alla morte, il suo padrone alla stazione ferroviaria. Una storia vera diventata film con protagonista Richard Gere. Pudding ha vagato per una settimana per il villaggio dove viveva con il padrone, facendosi notare dai vicini che lo hanno nutrito e confortato. Ora è stato preso in carico da una organizzazione per la protezione degli animali, che cercherà per lui una nuova casa. A darne notizia la stessa organizzazione, Care, che ha ricostruito la triste storia ma che dovrebbe avere presto un lieto fine, riferita dal Korea Times.