Meteo, arriva la neve : fiocchi pure a quote basse per 48 ore

In arrivo le precipitazioni attese per il fine settimana. In Piemonte fiocchi persino in pianura: a rischio le province di Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella e Vercelli. Colline imbiancate in Valle d'Aosta, Lombardia Emilia-Romagna e Liguria. Maltempo anche al Sud e rischio disagi per la viabilità