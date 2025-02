Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 febbraio: la rassegna stampa

Sono ancora i dazi di Trump a tenere banco sulle principali aperture. In primo piano l'accordo stretto con Messico e Canada per una moratoria in cambio dell'invio di nuovi soldati al confine. Ma c'è spazio anche per la risposta dell'Ue al pugno duro del presidente Usa, con von der Leyen "pronta a rispondere". In evidenza lo scontro senza fine tra maggioranza e magistratura e l'attentato che ha portato all'uccisione di un fedelissimo di Putin Mosca. Sugli sportivi domina la scena l'approdo al Milan di Joao Felix