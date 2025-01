Capodanno, quasi 900 interventi dei pompieri. Nel Napoletano 36 feriti

Sono stati 882 gli interventi dei pompieri in tutta Italia nella notte di San Silvestro per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno: 179 in più rispetto allo scorso anno. Il numero maggiore in Lombardia. Tra Napoli e provincia sono 36 le persone rimaste ferite per botti e festeggiamenti, tra cui due giovani colpiti da proiettili vaganti. Tra ustioni, amputazioni di mani e problemi agli occhi, non si hanno notizie di vittime

Sono stati quasi 900 - precisamente 882 - gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia nella notte di San Silvestro per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno: 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142. Gli altri interventi sono stati in Emilia Romagna 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, nessuno in Sardegna. Nel Napoletano, 36 feriti legati a botti e proiettili vaganti.

I feriti nel Napoletano

Tra Napoli e provincia sono 36 le persone rimaste ferite nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno: due di queste sono state colpite da proiettili vaganti. Tra i feriti, secondo quanto si apprende, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il primo bilancio dei festeggiamenti parla anche di 8 minorenni feriti e tra questi 5 bambini sotto i 12 anni. Tutti gli ospedali sono stati presidiati dalle forze dell'ordine, in stretto raccordo con la Questura di Napoli.

I proiettili vaganti

I feriti per i proiettili vaganti a Napoli sono un ragazzo 28enne dell'Arabia Saudita e una ragazza napoletana di 23 anni. La ragazza - colpita di striscio al braccio destro - è stata già dimessa dall’ospedale con dieci giorni di prognosi, mentre le condizioni del turista vengono ritenute più gravi ed è ancora ricoverato. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile alla spalla sinistra mentre era in strada con altri amici in zona San Carlo Arena. Subito accompagnato all'ospedale San Giovanni Bosco, è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al Cardarelli, dov’è ricoverato in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato una ferita alla spalla, la perforazione del polmone e la frattura di una costola con foro di entrata ed uscita del proiettile. Indaga la polizia.

Ustioni e danni agli occhi

Grande lavoro per i reparti di pronto soccorso dei vari ospedali di Napoli, con situazioni critiche anche ad Acerra e Castellammare di Stabia, dove sono ricoverati alcuni feriti per accertamenti: almeno in due rischiano di perdere in parte o completamente le mani. Per i bambini, invece, l'incidente più ricorrente durante la notte di festeggiamenti riguarda schegge negli occhi. A parte i casi più gravi, quasi tutti i feriti hanno riportato ustioni, escoriazioni e problemi agli occhi in seguito all'esplosione di fuochi d'artificio e sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.