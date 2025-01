Brescia, accoltellato nella notte di Capodanno: morto un 42enne

Un uomo di 42 anni è stato ucciso nella notte di Capodanno a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia, con una coltellata al petto. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo quanto avvenuto.

Secondo il Giornale di Brescia, il 42enne era molto conosciuto in paese e ieri sera aveva cercato di introdursi in una festa che si tenevca in una palestra affittata da un gruppo di giovani per l'occasione. La vittima, in stato di alterazione, aveva litigato con diverse persone e durante uno di questi screzi sarebbe stato colpito con un coltello in maniera fatale. I militari dell'Arma che indagano sull'omicidio stanno rintracciando tutti i presenti alla festa.