Lucrezia, Jason, Alessia e gli altri: chi sono i primi nati nel 2025

Tra i primi bebè nati nel 2025 in Italia ci sono tre femminucce, venute al mondo a Roma un secondo dopo la mezzanotte. Si chiamano Lucrezia, Ines ed Eva. Poi sono arrivati Nicole a Lanciano, Francesco ad Alessandria, Jason a Torino, Alessia a Taranto. Ecco i primi nati in giro per l’Italia, anche se - come ogni anno - stabilire chi sia il primo in assoluto a essere venuto alla luce nella notte di Capodanno è difficile.

Nicole è la prima nata in Abruzzo ed è venuta alla luce dieci secondi dopo la mezzanotte nell'ospedale Renzetti di Lanciano, per la felicità dei genitori Lucia e Michael. La neonata è alta 50 centimetri e pesa tre chili e 300 grammi. Alle ore 6,21 di oggi, sempre a Lanciano, è nato il primo maschietto e si chiama Federico. Il 2024 si era concluso, invece, alle ore 17.08 del 31 dicembre con l'arrivo di Ginevra, per la gioia di mamma Marika e papà Federico. A Chieti il nuovo anno è stato segnato dalla nascita di Jodhveer dodici minuti dopo la mezzanotte, mentre l'ultimo nato dal 2024 è stato Ossad, venuto alla luce alle 20.08 del 31 dicembre.

Le prime nate nel 2025 potrebbero essere nel Lazio: Lucrezia, Ines ed Eva sono venute alla luce a Roma a mezzanotte e un secondo. Lucrezia è nata al San Camillo con un cesareo d'urgenza: nata prematura a 34 settimane, è in buona salute ed è in osservazione in terapia intensiva neonatale, ma presto potrà tornare a casa insieme alla mamma Silvia Guastella. Ines, invece, è venuta al mondo da mamma Sabrina Mohamed al Policlinico Umberto I con parto naturale. Parto naturale anche per Eva Bonafede, nata dalla mamma Maria Salzano al Sant'Eugenio. Alle tre bimbe e alle loro famiglie sono arrivati gli auguri del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Ad Alessandria il primo nato del 2025 è Francesco

Ad Alessandria il primo nato del 2025 è Francesco, 3.3 chili, dato alla luce da mamma Veronica a mezzanotte e cinque minuti all'ospedale Santi Antonio e Biagio. L'ultima nata del 2024, invece, è stata Druthi (3.9 chili), nata il 31 dicembre alle 17.36 da Dhanushiya, originaria dello Sri Lanka. È azzurro anche il primo fiocco al San Giacomo di Novi Ligure: alle 3.29 Sonia ha partorito Noah (3.7 chili), mentre l'ultimo nato dell'anno era stato Elona (4.10 chili) da mamma Amorj, origini albanesi, all'1.44 del 31 dicembre.

Jason è il primo bambino nato a Torino nel 2025

Il primo nato del 2025 a Torino si chiama invece Jason, venuto alla luce all'ospedale Sant'Anna sei minuti dopo la mezzanotte. È nato da taglio cesareo ed è il primo figlio della coppia. Pesa 4 chili e 10 grammi. L'ultimo nato del 2024 del Sant'Anna è stato Tommaso, alle 23.03, che pesa 3390 grammi. Anche lui primogenito, ma nato da parto spontaneo. Nel 2024 l'ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna di Torino si è confermato tra i primi in Italia per numero di parti e di nascite. Durante l'anno i parti nel presidio sono stati oltre 5.450 per 5.613 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall'Oms per favorire l'allattamento al seno. Nel 2023 i parti erano stati oltre 5.630 per 5.798 nascite.

Basilicata e Puglia

In Basilicata le prime nascite del 2025 sono avvenute negli ospedali di Melfi (Potenza) e Potenza. In Puglia, la prima nata del 2025 a Taranto si chiama Alessia: la piccola è venuta alla luce con parto naturale all'ospedale Santissima Annunziata 56 minuti dopo la mezzanotte e pesa 3,770 chilogrammi. Nella notte nello stesso ospedale sono nati altri quattro bambini. Nelle settimane scorse il punto nascita dell'ospedale Santissima Annunziata è tornato a essere a rischio chiusura per problemi di mancanza di personale. La situazione si è poi temporaneamente regolarizzata.